Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Devrilen hafif ticari araç güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de otomobil ile tali yoldan çıkan hafif ticari aracın çarpışması sonucu, hafif ticari araç devrildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası bilinmeyen otomobil, tali yoldan gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpma sonucu hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşları ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonucunda iki araçta hasar aldı.

Kaza ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Güvenlik kameralarında otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan hafif ticari araca çarptığı, kaza sonucunda hafif ticari aracın yan yattığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
