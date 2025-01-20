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Denizli'de Otomobilin Çarptığı Genç Motokurye Hayatını Kaybetti

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Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan bir otomobilin çarpması sonucu 25 yaşındaki motokurye Abdullah İşçen olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydanda geldi. Edinilen bilgilere göre motokurye Abdullah İşçen (25), 09 AIK 531 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada S.K., yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdullah İşçen motosikletiyle birlikte metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Abdullah İşçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazada ışık ihlali can aldı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden yapılan ilk incelemelerde S.K.'nin trafik ışıklarının yeşilden kırmızıya döndüğü esnada geçtiği tespit edildiği öğrenildi. Kazada motokuryenin kullandığı motosiklet çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.

Öte yandan, Abdullah İşçen'in aile üyeleri ve acılı haberi alan motokuryeler kazanın meydana geldiği bölgeye adeta akın etti. Acılı haberi alan yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Otomobilin Çarptığı Genç Motokurye Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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