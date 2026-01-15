Haberler

Denizli'de arama yapılan araçta 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Denizli'de arama yapılan araçta 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Denizli'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda durdurulan araçta 1,5 kilogram metamfetamin bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.

Denizli'de narkotik timleri tarafından yapılan takip sonrası operasyon düzenlenen araçta 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler takibe aldıkları bir aracı Çal ilçesinde durdurdu. Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine durdurulan araçta narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde araç içerisinde 2 parça halinde toplamda 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

