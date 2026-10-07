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Denizli Çal'da yalnız yaşayan 17 yaşındaki kız öğrenci evinde ölü bulundu

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Denizli'nin Çal ilçesinde 17 yaşındaki kız öğrenci, iki gündür okula gelmeyince şüphelenen öğretmenleri tarafından evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen kız öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde iki gündür okula gelmeyen kız öğrenci, evine gelen öğretmenleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin 2 günden bu yana okula gelmemesinden şüphelenen öğretmenleri, ona telefonla da ulaşmayınca paniğe kapıldı. Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi.

Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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