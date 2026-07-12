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Denize uçan otomobilin 7 saatlik operasyonla kurtarılan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle uçurumdan denize düşen sürücü, 7 saatlik zorlu kurtarma operasyonunun ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle uçurumdan denize düşen ve ekiplerin yaklaşık 7 saat süren zorlu kurtarma operasyonunun ardından helikopterle bulunduğu yerden alınarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Miraç Gizler idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, kayalık ve çalılık alana savrulurken, otomobil ise uçurumdan denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Yol seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıdaki sarp arazide ağır yaralı halde bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yaralının karayoluna çıkarılamaması üzerine denizden tahliye seçeneği değerlendirildi. Ancak sarp kayalıklar ve olumsuz şartlar nedeniyle bu yöntem de uygulanamayınca bölgeye helikopter yönlendirildi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından bulunduğu noktadan helikopterle alınan Ahmet Miraç Gizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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