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Erdek'te boğulma: 14 yaşındaki çocuk öldü

Erdek'te boğulma: 14 yaşındaki çocuk öldü
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tatlısu Mahallesi Küçük Bakraç mevkisindeki eski iskele yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım (14), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özyıldırım'ı fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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