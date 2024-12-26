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Denetimden kaçan sürücü saldırdığı polisin burnunu kırdı

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Sancaktepe'de polis denetiminden kaçan kasksız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Evrakları istenen sürücü, ailesiyle birlikte yumruklarla polislere saldırdı. Bir polisin burnunun kırıldığı olayda şüpheliler gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de kasksız motosiklet kullandığı için polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçan sürücünün, ailesiyle polise saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede denetim yaptığı sırada motosikletle kasksız ilerleyen Eren G.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sürücü Eren G., bir sitenin girişinde motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Denetimden kaçan sürücü saldırdığı polisin burnunu kırdı

POLİSE SALDIRIP BURNUNU KIRDILAR

Evrakları istendiği sırada sürücü Eren G.'nin olay yerine gelen babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. yumruklarla polislere saldırdı. Bir polisin burnunun kırıldığı arbedede olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, sürücü Eren G.'nin kullandığı ve annesinin üzerine kayıtlı olan 4 motosikletle daha önce de polis denetiminden kaçtığı, şüpheliye Sancaktepe ve Çekmeköy'de 52 kez idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin polise saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde site girişinde Eren G. ve 3 şüphelinin polise saldırdığı anlar görülüyor. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde şüphelilerin gözaltına alındığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Denetimden kaçan sürücü saldırdığı polisin burnunu kırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

Adalettttt nerede erdoğan

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Bırak adaleti Erdoanın gözü kör olsun

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Haber YorumlarıSeko:

Serbest bırakın daha çok cesaretlensinler bide ibreti alem için tutuklayın be kardeşim 2 3 sene yatırın

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Sağlam bi dayağı hak etmiş.

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Haber YorumlarıHalit:

insan gibi olmazsan köpek muamelesi görürsün

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıAydın:

Önce doktorları, sonra otobüs şöförlerini, sonra öğretmenleri, sonra bekçileri, şimdi de devletin polisini dövüyorlar. Mevcut hükümetin oy tabanlı siyasal ve suçun cezasız kaldığı adalet politikalarının geldiği nokta bu. Coşkulu cahil görgüsüzlük...

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

İnsanlar yaşam hakkı tanımadıkları iddasıyla adaletsizliklerin merkezi ve kötülüklerin odağı haline gelmiş örgütlü bir kötülük olarak algıladıkları devletin memurlarına kendilerini güvende hissedebilmek için acımasızca tüm sorumlulukları aşarak ve korku eşiğinden geçerek saldırmak zorunda kalıyorlar gibidir; bu saldırıların kökeninde hiç bir katma değer üretmediği halde maaş alan kamu faaliyetleri kalpazanları ve bankamatik memurları varken kendilerinin zor koşullarda gelir sağlamalarıdır.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

polisim haklıdır

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

polise vur emri vermediğin muhtetxe ülkede namussuzlar eksilmez??

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Haber YorumlarıTarafsız yorum:

Polis silah

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