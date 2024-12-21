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Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen değnekçi, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Molla Hüsrev Mahallesinde bir şüphelinin cadde üzerinde araç park eden kişilerden otopark ücreti istediğini belirledi. Ekipler, "değnekçi" diye tabir edilen ve korsan otoparkçılık yapan M.Ç'yi iş üstündeyken suçüstü yakaladı.

Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErtan ipşir:

Sivil polisler çoğalmalı ve saha da daha cok görmeliyiz

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