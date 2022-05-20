Mahkeme, katil definecilere acımadı! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası - Haberler

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E., Servet K., Murat K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları ile maktul yakınları duruşmaya katıldı. Karardan önce son sözleri sanılan sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan 2 sanığa iyi hal indirimi uygulandı.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti sanıklar Bekkican ve Kaan K.'yi, maktul Mehmet Sarıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 5 ay ve 'hakaret' suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Davada yargılanan tüm sanıklar 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan beraat etti. 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E. ve Servet K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eskişehir'de Mehmet Sarıoğlu; Ömer K., Sevinç E., Murat K., Servet K., Bekkican K. ve Kaan K. ile birlikte Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi Parmaklı mevkiinde define aramaya gitti. Burada izinsiz kazı yapan 7 şüphelinin, önlerine çıkan kayayı aşmak için kullanmak istedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Ömer K.'ın kardeşleri Kaan ve Bekkican K., patlayıcı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu darp ederek ağır yaraladı. Sarıoğlu, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa