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DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 89 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli terör mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakan, teröre karşı birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 ilde 89 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde yapılan operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi" dedi.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük güç olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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