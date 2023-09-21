Darbe girişiminde 2 kişinin şehit edildiği baskında yer aldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde 2 kişinin şehit edildiği Atatürk Havalimanı baskınında yer alan sözleşmeli Er Cihan Sarı, Kepsut'taki dağ evinden kaçarken yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ailesinin yaşadığı Kepsut'daki dağ evinden aracıyla kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz 2016 Hain Darbe kalkışmasında, Destek Kıtaları Komutanı Darbe Koordinatörü ve Atatürk Havalimanı işgalcisi Alb. Y. Ö.'nin koordinesinde Atatürk Havalimanını ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK Yapılanması içerisinde yer alan sözleşmeli Er Cihan Sarı, TEM ekipleri tarafından aracıyla kaçarken yakalandı. Darbe girişimi sonrası 9 ay ceza evinde kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan Sarı hakkında müebbet hapis kararı çıkması sonrası yeniden yakalama kararı verildi. FETÖ üyesi Cihan Sarı'nın Kepsut'daki baba evine gittiği bilgisini alan TEM ekipleri, şahsı aracıyla kaçarken yakaladı. Adliyeye çıkarılan Sarı'ya SEGBİS sistemi ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet aldığı tebliğ edilecek. - BALIKESİR