Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı

Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
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Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
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Danla Bilic'in şiddet ve tehdit nedeniyle şikâyetçi olduğu eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılmıştı. Bilic, tahliye sonrası ailesinin "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" sözleriyle tehdit edildiğini duyururken bu iddianın ardından Çetin yeniden gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Çetin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Sosyal medyada Danla Bilic adıyla bilinen fenomenin, şiddet gördüğü ve dayısını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Bilic olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. B.Ç. emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

"KIZINIZIN ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜNE ALIRSINIZ"

Sosyal medyada açıklamalarda bulunan fenomen, şüphelinin Aktepe'nin Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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