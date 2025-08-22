Dalaman'da Tekne Yangını Tatilcileri Panikletti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Sarsala Koyu'nda bir tekne aniden alev aldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, tatilciler panik yaşadı. Diğer tekneciler yangını söndürmek için su atmaya çalıştı.
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Sarsala Koyu'nda bir tekne kısa sürede alevlere teslim oldu.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken, koyda bulunan tatilciler panik yaşadı. Görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettiği anlarda teknenin kısa süre içerisinde cayır cayır yandığı görüldü. Başka tekneciler bot motoru ile su atarak yangını söndürmeye çalıştı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa