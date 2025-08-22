Dalaman'da Tekne Yangını Tatilcileri Panikletti

Dalaman'da Tekne Yangını Tatilcileri Panikletti
Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Sarsala Koyu'nda bir tekne aniden alev aldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, tatilciler panik yaşadı. Diğer tekneciler yangını söndürmek için su atmaya çalıştı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, koyda bulunan tatilciler panik yaşadı. Görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettiği anlarda teknenin kısa süre içerisinde cayır cayır yandığı görüldü. Başka tekneciler bot motoru ile su atarak yangını söndürmeye çalıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
