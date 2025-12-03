Haberler

D-100'de makas atan otomobil takla attı

D-100'de makas atan otomobil takla attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü K.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde seyir halindeyken makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 DLL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHülya Lale:

Nelson Frye'ın ticaret yöntemleri sayesinde, asla mümkün olmayacağını düşündüğüm bir yatırım getirisi elde ettim. 490 bin doların üzerinde kar elde ettim. Onun stratejisi portföyümü gerçekten değiştirdi. Kripto ticareti konusunda ciddiyseniz, ona Whatsapp'tan ulaşın: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı

15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.