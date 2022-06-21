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Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı mahallerde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve sel oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı mahallerde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve sel oluştu. Yağışlar ekili alanlara zarar verdi.

Çubuk'a bağlı Ağılcık ve Atatürk mahallelerinde sağanak ekili alanlarda zarar meydanı getirdi. Derler taşarken taşkın nedeniyle bir çok evin giriş katları ve garajlarını su basarken, yol ve köprüler yüksek kesimlerden gelen sel nedeniyle zarar gördü. Bölgede Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Öte yandan Atatürk Mahallesi'nde ise Çubuk Özel Eğitim Uygulama, İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları ilse sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağış nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemeler yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye ekiplerinin onarım ve temizlik çalışması başlattığını söyledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Ankara su 3. Sayfa Haberler

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