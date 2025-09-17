Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak sigara imalatına operasyon

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yıldızhan Mahallesi'ndeki bir işyeri ve bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisine ulalıldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 56 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirdi.

Operasyon 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
