Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
İskilip ilçesinde, 56 yaşındaki Turgay Sobe, oğlunun haber alamadığı evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sobe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunun kendisinden haber alamadığı 56 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Turgay Sobe'den haber alamayan oğlu eve geldi. Eve giren oğlu, babasının hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Turgay Sobe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

