Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda B.B. isimli şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa