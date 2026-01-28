Çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: Ekipler yaralı sürücü için zamanla yarıştı

Çorum'da trafik ışıklarında bekleyen çekiciye arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü ağır yaralandı. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. yönetimindeki 16 MEF 55 plakalı Toyota marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM