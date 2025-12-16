Çorum'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan genç hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay T. (21) idaresindeki 06 BUJ 416 plakalı Volkswagen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Sefa T. (22) yönetimindeki 71 ADZ 165 idaresindeki plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan Yaşar Kağan Akgül (22) sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Akgül, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM