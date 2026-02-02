Çorum'da tır ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Kırıkkale-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ragıp A. (57) yönetimindeki 38 ANA 544 plakalı tır ile karşı yönden gelen Veli D. idaresindeki 34 VD 060 plakalı Audi marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi. Kazada cip sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM