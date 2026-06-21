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Çorum'da otomobil ile tır kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da otomobil ile tır kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir tır ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, bir yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ü. yönetimindeki 51 ABD 616 plakalı tır ile Hüseyin Ç. idaresindeki 34 EN 0523 plakalı otomobil kavşakta çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mustafa D., Burcu G., Ece Naz G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil ve kamyonun aynı sırada kavşaktan geçmeye çalıştıkları sırada çarpıştıkları görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iki araç savruluyor.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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