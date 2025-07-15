Çorum'da Tarlada Çıkan Yangında 200 Dönüm Arazi Kül Oldu

Çorum'da Tarlada Çıkan Yangında 200 Dönüm Arazi Kül Oldu
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyük Ekmekçi köyünde tarlada çıkan yangında 200 dönüm ekili arazi zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bir köyde, tarlada çıkan yangında 200 dönüm ekili arazi kül oldu.

Olay, Büyük Ekmekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu ve Alaca ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dönüm ekili arazi zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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