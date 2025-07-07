Çorum'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Çorum'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralanan M.K. hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Boğazkele ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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