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Çorum’da otluk alanda çıkan yangının evlere itfaiye önledi

Çorum’da otluk alanda çıkan yangının evlere itfaiye önledi
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Çorum'un Kunduzhan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evlere sıçramadan söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.

Olay, Kunduzhan Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, evlere sıçradan söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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