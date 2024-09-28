Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Elinde Silahla Gezen Çocuk Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da vatandaşların ihbarı üzerine, 15 yaşındaki N.K. elinde silahla gezdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çorum'da elinde silahla gezen bir çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cemilbey Caddesi üzerinde bir çocuğun elinde silahla gezdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü yunus timlerinin yaptıkları kontrolde, 15 yaşındaki N.K.'nin üzerinde silah olduğunu tespit etti.

Şüpheli N.K. adli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polis Çocuk

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });