Çorum'da Elinde Silahla Gezen Çocuk Gözaltına Alındı

Çorum'da elinde silahla gezen bir çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cemilbey Caddesi üzerinde bir çocuğun elinde silahla gezdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü yunus timlerinin yaptıkları kontrolde, 15 yaşındaki N.K.'nin üzerinde silah olduğunu tespit etti.

Şüpheli N.K. adli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇORUM