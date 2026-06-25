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Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 ve 18 yaşlarındaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçtıktan sonra bir çocuk parkında bulunarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçtıktan sonra bir çocuk parkında bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 13. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.A. (17) ve A.H. (18) vücutlarına aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağllık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan U.E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından yaralı halde bölgeden uzaklaşan A.H. isimli genç ise Kale Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tarafından A.H. de hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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