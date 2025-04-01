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Çorum'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Yaralı

Çorum'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Yaşar T. ve Melike E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tokat-Sungurlu karayolu Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yaşar T. idaresindeki 06 YAN 44 plakalı otomobil, kavşakta Murat Ç. yönetimindeki 06 EVM 442 ve Melike E. idaresineki 34 AE 501 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet Yaşar T. ve Melike E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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