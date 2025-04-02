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Çorlu'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: 1 Yaralı

Çorlu'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: 1 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralanmıştır. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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