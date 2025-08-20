Çorlu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının vurulan şahsın arkadaşı olduğu ve aralarında yaşanan kavganın ardından saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesiştiği eski Salı Pazarı mevkisinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bulunan M.E.A. (30), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Yaralı M.E.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren K.G.D.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. K.G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha önce aralarında kavga çıkmış

K.G.D.'nin ifadesine göre M.E.A'nın arkadaşı olduğu ve daha önceden aralarında yaşanan kavga nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. - TEKİRDAĞ