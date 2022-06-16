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Çorlu'da kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da kaza: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Çorlu'da kaza: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Recep Cabbar idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden Barış Can Yaman yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Recep Cabbar ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Hüseyin Dinçdönmez yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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