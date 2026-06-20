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Çorlu'da ATV ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Çorlu'da ATV ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ATV ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, ehliyetsiz ATV sürücüsüne 200 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ATV ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Askent mevkiinde meydana geldi. Bağlantılı sokaktan caddeye çıkan Ş.A. idaresindeki ATV, Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden A.G.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü A.G. ve arkasında bulunan A.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha önce sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıkan ATV sürücüsü Ş.A.'ya 200 bin lira ceza kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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