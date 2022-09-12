Son dakika haberleri! Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
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Son dakika haberi... Çocukların tehlikeli oyunu kameradaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parktaki çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.
Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parktaki çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.
Yaz aylarında vatandaşların en uğrak yeri haline gelen Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda çocukların tehlikeli oyunları yürekleri ağza getirdi. Herkesin içerisinde 2,5 metre yüksekliğindeki ahşap barakaların üzerine çıkarak barakadan barakaya atlayan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan tehlikeli gösterilerine devam ettiler. Kimsenin uyarılarını dikkate almayan çocuklar, eğlenmelerine bir süre daha devam etti.
Çevredekiler ise çocukların birisinin düşmesiyle yaralanabileceğini belirterek; yetkililerin de önlem almasını istedi.