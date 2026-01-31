Haberler

Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Yeni Şırnak Yolu Bozalan toplu konutlar rampasında meydana geldi. Cizre'den Şırnak'a gitmekte olan M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

