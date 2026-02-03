Haberler

Cizre'de 142 kilo metamfetaminle yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 142 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla, 142 kilogram metamfetamin maddesi ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 142 kilo metamfetamin türü uyuşturucu maddesi ele geçirilmesi olayına ilişkin, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüpheliler H.B., H.Y., M.U.A. ve T.D. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından H.B., H.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebi ile şüpheliler M.U.A. ve T.D. adli kontrol talebiyle Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.U.A. ve T.D. hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle devam ettiği belirtildi.

31 Ocak'ta Cizre girişinde durdurulan tırda, hassas burunlu dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, tırın altına monte edilmiş su deposu görünümlü gizli bölmede 142 kilo metamfetamin ele geçirilmişti. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.B. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı. - ŞIRNAK

