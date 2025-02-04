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Rutin Kimlik Sorgusunda Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı

Rutin Kimlik Sorgusunda Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı
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Alsancak'ta yapılan bir rutin devriye sırasında, hakkında toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezası olan S.Y. adlı şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında kasten adam öldürme suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polisin rutin devriye görevinde kimlik sorgunda yakayı ele verdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ATV'li Polis Timleri tarafından Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde S.Y. (37) isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten Adam Öldürme" suçundan toplamda 25 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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