Zhejiang'da Toprak Kayması: 1 Ölü, 3 Kayıp

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Changxing kentinde yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında bir ev yıkılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden ise haber alınamıyor. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı verilerine göre Çin'de temmuz ayında etkili olan Maysak, Bavi ve Noul tayfunlarının yol açtığı doğal afetlerde 318 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu, doğrudan ekonomik kayıp ise 8,5 milyar doları buldu.

Bugün ile pazar günü arasında Çin'in doğu ve güneydoğusunda daha şiddetli yağışların beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı