Çin'de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp - Haberler

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Çin'de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp

Çin'in Lanzhou kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayboldu.

Çin'in Lanzhou kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou'da bulunan bir kimya fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama yaşandı. Yetkililer kazada 8 kişinin yaralandığını, 6 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı. Kurtarma ekipleri, kayıp kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor. - GANSU

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