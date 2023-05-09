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Çıkış hazırlığındaki göçmenler yakalandı

Çıkış hazırlığındaki göçmenler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçme hazırlığındaki 22 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçme hazırlığındaki 22 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Aspat mevkiinde sahilde kayalıklar üzerinde kalabalık bir grubu fark etti. Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde şahısların Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçme hazırlığındaki göçmenler olduğu tespit edildi.

Yakalanan 16 Filistin, 5 Mısır ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 22 göçmen, Ula Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Jandarma İstanköy Muğla 3. Sayfa Haberler

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