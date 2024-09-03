Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı. Anne ve oğul geçtiğimiz Haziran ayında ABD'nin Boston eyaletinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU

Ekolhaber'in haberine göre, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatları özel bilirkişi raporu hazırlattı. Söz konusu raporda hayatını kaybeden Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi, ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu. Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.

"EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN DEĞİL BENİM ÇOCUĞUM MU SUÇLU?"

Raporu dikkate almadıklarını belirten baba Özer Aci, "O çocuk ehliyetsiz şekilde araç kullanıyor. O çocuk ifadesinde 180 km hız ile gittiğini söylüyor. Buna rağmen benim çocuğum mu suçlu?" dedi. Baba Aci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir polisin tuttuğu tutanak yargı açısından geçerli değil. O gece 23.15'te o orada mıymış? Orada görev mi yapıyormuş? Görevi başındaymış da o raporu mu tutmuş? 3 gün sonra tutulan tutanağın dosyaya bile girmemesi lazım. İtiraz etmeye gerek yok. Bildiğim kadarıyla polis tarafından tutulan tutanak Yargıtay tarafından geçerli değildir. Bir polis bir kazanın ancak olay şeklini rapor eder. Ama şu suçludur, bu suçludur diye yazamaz. O çocuk ehliyetsiz şekilde araç kullanıyor. O çocuk ifadesinde 180 km hız ile gittiğini söylüyor. Buna rağmen benim çocuğum mu suçlu?