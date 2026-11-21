Cide'de Yurtbaşı köyünde yolu kapatan ağaçlar köylülerce temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cide ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde yoğun yağış sonrası debisi yükselen derenin sürüklediği ağaç ve odun parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylüler traktör yardımıyla yolu temizleyip trafiği yeniden açtı; her yağışta mağduriyet yaşadıklarını belirterek önlem talep etti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası sürüklenen ağaçlar, köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylüler kendi imkanlarıyla yolu temizleyerek trafik akışını yeniden sağladı.
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından debisi yükselen derenin sürüklediği ağaç ve odun parçaları köyün ulaşıma kapattı. Köyde yaşayan vatandaşlar, traktör yardımıyla yolda biriken ağaçları kaldırdı. Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde yol yeniden trafiğe açıldı.
Köylüler her yağışta mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek bölgede önlem alınmasını talep etti.