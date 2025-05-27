Chicago'da Propan Tankı Taşıyan Kamyon Patladı: Sürücü Yaralı

Chicago'da Propan Tankı Taşıyan Kamyon Patladı: Sürücü Yaralı
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ABD'nin Chicago kentinde propan tankı taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralanırken, çevredeki 4 ev hasar gördü. Patlama, tanktaki sızıntının etkisiyle meydana geldi.

ABD'nin Chicago kentinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, çevredeki 4 ev hasar gördü.

ABD'nin Chicago kentinde propan tankının bulunduğu seyir halindeki bir kamyon patladı. Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi. Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - CHICAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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