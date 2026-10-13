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Change oto mağduru, dolandırıcılık şüphelilerinin cezalandırılmasını istedi

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Change oto mağduru, dolandırıcılık şüphelilerinin cezalandırılmasını istedi
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İstanbul merkezli 4 ilde "change oto" operasyonunda 17 şüpheli yakalanırken, 61 olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık tespit edildi. Altınlarını bozdurarak aldığı aracın change olduğunu polislerin aramasıyla öğrenen mağdur, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda 17 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ortaya çıkarıldı. Şebekeden araç satın alarak mağdur olan Bekir Ateş, altınlarını bozdurarak aldığı aracın "change" olduğunu polislerin aramasıyla öğrendiğini belirterek şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İstanbul merkezli 4 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" işlemi yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin 61 ayrı olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, adreslerinde pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerden bazılarının çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı görüldü.

Change araç satın alıp mağdur olan Bekir Ateş isimli vatandaş, "Mayıs ayında bir araç aldık. İnternet sitesinde gördük, beğendik. Gittik baktık, bir fiyatla anlaştık. Aracımızı aldık. Yaklaşık bir üç ay kadar bindik. Aracın, yani polisler arayarak aracın incelenmesi gerektiğini söylediler. Biz aracı götürdük yani, böyle bir şeyden hani şüphelenmediğimizden dolayı biz aracı götürdük. Araç incelendi Teknik Üniversite'sinde. Aracın change olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar yakalanmış, cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz mağduruz. Mağdur olduk" şeklinde konuştu.

Mağdur Ateş, aracı altınlarını bozdurarak aldığını belirtirken, "Aracın hiçbir şekilde kazası belası yok dedi. Araçta belliydi zaten hani öyle bir araç değildi yani, hiç de şüphelenmedik. Konuştuk, anlaştık. Biraz birikimimiz vardı, biraz altınımız vardı. Kuyumcuya giderek altınlarımızı bozarak arkadaşa satışımızı yaptık. Çok kötü bir durum. Kimsenin başına gelmesini istemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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