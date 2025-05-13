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Cezaevlerinden tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı doğuyor

Cezaevlerinden tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı doğuyor
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Yakın zamanda tahliye olacak hükümlülere iş imkanı sağlayacak düzenleme hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler." dedi.

Bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek.

HÜKÜMLÜLERE BİRE BİR GÖRÜŞME İMKANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı.

DANIŞMANIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEVO20 :

İş bulabilmek için biz de mi suç işleyip içeri girelim illa? Dağdan inene iş, içerden çıkana iş ama masum vatandaşa gelince hiç bir destek yok!

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Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Giresunda gördük, 2 insanımızın canına mal oldu

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bu ülkede ne varsa suç işleyene var dağa çıkana var.

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