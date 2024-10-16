Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kepez Bölgesinde meydana geldi. Orhan U.'nun kullandığı 47 AAR 133 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan kavşakta kontrolden çıktı. Refüje çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA