Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında 4 İşçi Göçük Altında Kaldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 4 işçi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa