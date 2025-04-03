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Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında 4 İşçi Göçük Altında Kaldı

Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında 4 İşçi Göçük Altında Kaldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 4 işçi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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