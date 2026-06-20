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Ceyhan Nehri'nde boğulan vatandaşın son görüntüsü ortaya çıktı

Ceyhan Nehri'nde boğulan vatandaşın son görüntüsü ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Murat Bağdınlı'nın, kayalıkta mahsur kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Murat Bağdınlı'nın, kaybolmadan önce kayalıkta mahsur kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan 47 yaşındaki Murat Bağdınlı serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kayalık alanda yardım bekledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı'nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü. Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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