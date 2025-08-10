Çeşme'den Sakız Adası'na Giden Gemide Arıza, Yunan Gemilerine Çarptı

Çeşme'den Sakız Adası'na Giden Gemide Arıza, Yunan Gemilerine Çarptı
Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisi, liman girişinde makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Yunan gemilerine çarptı. Yolcular yaklaşık iki saat mahsur kaldı, daha sonra römorkörlerle tahliye edildi.

Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden yolcu gemisi, liman girişinde arıza yaparak kontrolden çıktı. Manevra kabiliyetini kaybeden gemi, limandaki Yunan gemilerine çarptı.

Bu sabah Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman girişinde kontrolünü kaybeden gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla tahliye edilen yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Öte yandan, çarpışma nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

