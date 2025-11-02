Çeşme'de Motosiklet Denetimi: 545 Bin Lira Ceza Kesildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, eksikleri bulunan sürücülere toplam 545 bin 620 lira ceza uygulandı.

Çeşme Trafik Şube Amirliği ekipleri, son günlerde gündüz ve gece yapılan denetimlerde yaklaşık bin motosikleti kontrol etti. Yapılan kontrollerde 150 motosiklete çeşitli trafik maddelerinden toplam 545 bin 620 lira cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 5 motosiklet trafikten men edildi. - İZMİR