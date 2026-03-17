Haberler

Çerkezköy'de işçi servisi tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Çerkezköy'de işçi servisi tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı.

Kaza, ÇOSB Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisi henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

